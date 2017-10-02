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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:53 | 10.10.2017
Бассейн СК «Метеор» - лучший бассейн в Украине, это мой родной дом, - Андрей Говоров

Днепровский спортсмен, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы среди юниоров, бронзовый призер чемпионата мира по плаванью в Будапеште Андрей Говоров рассказал, что сейчас на базе СК «Метеор» создается элитный клуб по подготовке будущих олимпийских чемпионов.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Сейчас в СК «Метеор» со мной работает Арилсон Соарес Да Силва – тренер сильнейших спринтеров планеты, финалистов и призеров Олимпиад. Он уже 20 лет работает в спорте, и сейчас специализируется только на подготовке спринтеров. На базе СК «Метеор» мы хотим создать элитный клуб по подготовке к Олимпиаде-2020. Вместе со мной в бассейне СК «Метеор» также тренируются венгерка Лилиана Жлязны. Дистанционно с нами работает бразильский пловец Бруно Фратус.

В плане бассейна СК «Метеор» меня больше чем устраивает. Это лучший бассейн в Украине, это мой родной дом. Здесь все знают меня, а я знаю всех. Здесь меня поддерживают, понимают. Я намерен продолжать выступать от Днепра», - сказал он.

Читайте также: В СК «Метеор» активно идет набор детей в групповые занятия по плаванию
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