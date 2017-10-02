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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:04 | 10.10.2017
На патриотических экскурсиях от ДнепрОГА уже побывали более 1,5 тысячи школьников Днепропетровщины - Валентин Резниченко

За три недели к масштабному проекту от ДнепрОГА «Шляхами Героїв» присоединились более чем полторы тысячи старшеклассников области. На патриотических экскурсиях побывали школьники из Никопольского, Покровского, Томаковского, Широковского районов, сообщил глава региона Валентин Резниченко.

Об этом пишет ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Президент Украины Петр Порошенко отмечает: мы должны воспитывать молодежь в патриотическом духе, рассказывать о том, какой трудный путь проходит страна. На Днепропетровщине дети изучают современную историю не только по книжкам, но и общаясь с ее очевидцами. Такую возможность дает уникальный проект «Шляхами Героїв», не имеющий аналогов в Украине», - рассказал Валентин Резниченко.

«Шляхами Героїв» - это патриотические экскурсии, которые проводят для старшеклассников со всей области. Для них организуют поездки в 25-ю воздушно-десантную бригаду в Гвардейском. Там детям рассказывают захватывающие реальные истории, позволяют заглянуть в танк и «прыгнуть» с самолета, угощают солдатской едой.

Далее школьники отправляются в единственный в Украине Музей АТО, на Аллею памяти и в центр помощи бойцам АТО при ДнепрОГА. Гиды в турах - АТОшники и волонтеры.

Экскурсии для школьников организовала ДнепрОГА вместе с 25-й воздушно-десантной бригадой. До декабря 2017-го в патриотических турах побывают около пяти тысяч школьников. Снова путешествовать «Шляхами Героїв» дети продолжат весной 2018-го.
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