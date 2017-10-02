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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:10 | 10.10.2017
Премия от областного совета - это вклад в развитие талантливой и активной молодежи, - Глеб Пригунов

Начался новый отбор претендентов на получение премии Днепропетровского областного совета.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу облсовета.

«Если ты социально активный, креативный и целенаправленный, имеешь определенные наработки и достижения в науке, спорте, бизнесе, медицине, журналистике и др., приглашаем побороться за премию Днепропетровского областного совета. За свои достижения и деятельность ты можешь получить 15 тыс. грн.

Конкурс пройдет уже во второй раз. Первыми победителями стали 39 ученых, журналистов, общественных деятелей, врачей и волонтеров, которые получили заслуженные премии от главы облсовета Глеба Пригунова.

Победителей будут выбирать в 11 категориях: за вклад в развитие местного самоуправления и местной самоорганизации населения, общественное движение; за героические поступки, самоотверженность при выполнении общественного долга, вклад в укрепление государственности; по социально-правовой защите детства, материнства и отцовства, утверждение роли семьи в обществе; за производственные достижения, внедрение творческих, новых идей и тому подобное; за вклад в развитие АПК, поддержку сельхозпроизводства; за достижения в научной и педагогической деятельности; за активное журналистскую деятельность; по категории «Юные дарования Днепропетровщины» (14 - 17 лет) и др.

В каждой категории будут выбраны по 5 победителей. Критерии отбора: актуальность и социальная значимость мероприятий, проектов и кампаний, их новизна и инновационность, степень вовлечения молодежи, результаты и перспективность.

Все предложения принимаются до 31.10.2017 года в КП «Молодежный центр Днепропетровщины», по адресу г. Днепр, ул. академика Макарова, д.2, помещение Дома культуры Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта, 3-й этаж.

«Наша задача - отблагодарить и поддержать молодых и перспективных людей, чьи наработки приносят пользу обществу. Поддержать людей, которые делают для государства больше, чем качественную работу, которые прилагают усилия, чтобы Украина стала настоящей развитой, демократическим государством. Эти люди не на словах, а на деле должны чувствовать поддержку власти», - отметил председатель областного совета Глеб Пригунов», - говорится в заявлении пресс-службы облсовета.
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