В Днепропетровской области 514 учреждений коммунальной собственности уже передано объединенным территориальным громадам Юрисконсульт Виталий Коновалов сообщил, что в рамках проведения реформы децентрализации в Днепропетровской области объединенным территориальным громадам уже передано 514 учреждений коммунальной собственности. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «На сегодняшний день в Днепропетровской области насчитывается 34 ОТГ. До конца года будет создано еще 34. В 16 ОТГ осенью пройдут выборы. Согласно законодательству, в рамках реформы децентрализации ОТГ передаются объекты коммунальной собственности – детсады, школы, дома культуры, спортивные учреждение и пр. Это делается для того, чтобы эти объекты работали более эффективно на благо жителей ОТГ. Четкого механизма по передаче объектов коммунальной собственности ОТГ в Украине нет. Согласно законодательству, процесс перехода основывается на п. 39 Бюджетного Кодекса Украины и Законе о добровольном объединении территориальных громад. Поэтому у ОТГ возникает много вопросов по этому поводу, с решением которых мы им помогаем. Процесс перехода происходит в несколько этапов. Изначально должны быть решения ОТГ и предыдущего владельца объектов, принятые на сессиях. Затем подписывается акт приема-передачи имущества и уже потом проводится инвентаризация объекта и внесение данных о смене собственника в Единый госреестр», - сказал он.

