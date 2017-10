| Общество | 15:01 | 10.10.2017 Медики рассказали, как сохранить психическое здоровье Заведующий психоневрологическим отделением №32 КУ «Днепропетровская клиническая психиатрическая больница «ДОС» Сергей Анисимов рассказал, как сохранить психическое здоровье. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». Ежегодно, 10 октября, во всем мире отмечается день психического здоровья. В 2017 году Всемирный день психического здоровья проходит под девизом «Психическое здоровье на рабочем месте». «Для современного человека и общества в целом психическое здоровье, работоспособность и качество жизни - неотъемлемые друг от друга понятия, определяющие общее здоровье и полноценность как индивидуального, так и общественного бытия. По данным Минздрава 8-12 % населения Украины страдает тем или иным видом психических расстройств. В пересчете на цифры это порядка 4 млн человек. Только с начала года в «Днепропетровскую клиническую психиатрическую больницу «ДОС» было госпитализировано 11 854 человек, это и те пациенты, которые уже могли пройти курс стационарной терапии. Это количество человек зарегистрированных для оказания стационарной помощи. Кроме этого, в текущем году на консультативном приеме у врача-психиатра уже побывало более 19 тыс. человек.

На увеличение количества психических заболеваний, влияют стрессы, информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в стране», - рассказал он. Сергей Анисимов отметил, что среди психических расстройств наиболее часто встречаются невротические расстройства: аффективные, депрессивные, биполярные аффективные расстройства, эмоциональные и тревожные расстройства. «Длительные негативные стрессовые ситуации негативно влияют на психическое здоровье, неумение поддерживать адекватные отношения с окружающими, конфликты, недостаточный отдых, малоподвижный образ жизни, внешние раздражители (шум и пр.). Сохранение психического здоровья несовместимо с употреблением любых психоактивных веществ. Никотиновая зависимость является наиболее распространенным психическим расстройством, не помогает избавиться стресса, а наоборот повышает его уровень, способствует развитию более тяжелых психических расстройств.

В сохранении и укреплении психического здоровья важное значение имеет соблюдение принципов здорового образа жизни. Особое значение имеет психогигиена: необходимо соблюдать культуры человеческих отношений, учиться управлять своими эмоциями, чередовать труд и отдых, создавать благоприятный психологический климат в коллективе, семье; систематически заниматься физической культурой, соблюдать рационального питания, режима дня, достаточно спать, позитивно мыслить, быть оптимистичным, доброжелательным», - отметил Сергей Анисимов.

