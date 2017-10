| Общество | 13:22 | 10.10.2017 В Украине закрыли больше сотни валютных обменников Национальный банк Украины за 9 месяцев 2017 года выявил 101 нелегальный валютный пункт обмена валют. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе НБУ. Отмечается, что всего в январе-сентябре текущего года НБУ совершил 770 проверок пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений. Проверки осуществлялись в Киеве и во всех областях Украины. Нелегальные пункты обмена валют работали в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях. Информацию о нелегальных обменных пунктах НБУ передает в правоохранительные органы. Регулятор отмечает, что наиболее эффективной является сотрудничество с подразделениями защиты экономики Национальной полиции Украины в Киеве, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, от которых поступают сообщения о мерах, принятии прекращения деятельности незаконных пунктов обмена валют.

