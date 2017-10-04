В Украине закрыли больше сотни валютных обменников

Национальный банк Украины за 9 месяцев 2017 года выявил 101 нелегальный валютный пункт обмена валют.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе НБУ.

Отмечается, что всего в январе-сентябре текущего года НБУ совершил 770 проверок пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений. Проверки осуществлялись в Киеве и во всех областях Украины.

Нелегальные пункты обмена валют работали в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах НБУ передает в правоохранительные органы.

Регулятор отмечает, что наиболее эффективной является сотрудничество с подразделениями защиты экономики Национальной полиции Украины в Киеве, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, от которых поступают сообщения о мерах, принятии прекращения деятельности незаконных пунктов обмена валют.

