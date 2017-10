| Общество | 14:03 | 10.10.2017 В Каменском капитально отремонтируют одну из старейших улиц – Валентин Резниченко Одну из старейших дорог в городе Каменском восстановили уже более чем на 60 процентов. Улицу Менделеева капитально ремонтируют впервые за полвека, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Капитальный ремонт дорог в населенных пунктах области – одна из задач, поставленных Президентом Украины Петром Порошенко. На Днепропетровщине ежегодно ремонтируем более 300 километров покрытия, - рассказал Валентин Резниченко. - В 2017-м обновляем около 160 дорог. Среди них – улица Менделеева в Каменском». Улица Менделеева находится в центре старой части города. На ней расположены учреждения и заведения, услугами которых пользуются жители всего района, школа, ПТУ, горсовет и больница скорой помощи. Более 50 лет дорога видела только ямочный ремонт. «Из-за плохой дороги нам было трудно добраться до пациентов, скорая не могла даже нормально проехать. Машины выходили из строя, мы постоянно их ремонтировали», - поделилась главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Ирина Краюшкина. Более половины дороги уже покрыли асфальтом, другую часть – подготовили к укладке нового покрытия. Также ремонтники установили 2 километра бордюров. «Мы очень рады, что дошла очередь капитального ремонта до этой улицы. Десятилетиями люди здесь ездили по ямам и ухабам, а сейчас эта дорога становится такой как должна быть», - отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства города Каменское Сергей Понизов. Всего за последние два года на Днепропетровщине отремонтировали более 300 коммунальных дорог.

