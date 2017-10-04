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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:03 | 10.10.2017
В Каменском капитально отремонтируют одну из старейших улиц – Валентин Резниченко

Одну из старейших дорог в городе Каменском восстановили уже более чем на 60 процентов. Улицу Менделеева капитально ремонтируют впервые за полвека, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Капитальный ремонт дорог в населенных пунктах области – одна из задач, поставленных Президентом Украины Петром Порошенко. На Днепропетровщине ежегодно ремонтируем более 300 километров покрытия, - рассказал Валентин Резниченко. - В 2017-м обновляем около 160 дорог. Среди них – улица Менделеева в Каменском».

Улица Менделеева находится в центре старой части города. На ней расположены учреждения и заведения, услугами которых пользуются жители всего района, школа, ПТУ, горсовет и больница скорой помощи. Более 50 лет дорога видела только ямочный ремонт.

«Из-за плохой дороги нам было трудно добраться до пациентов, скорая не могла даже нормально проехать. Машины выходили из строя, мы постоянно их ремонтировали», - поделилась главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Ирина Краюшкина.

Более половины дороги уже покрыли асфальтом, другую часть – подготовили к укладке нового покрытия. Также ремонтники установили 2 километра бордюров.

«Мы очень рады, что дошла очередь капитального ремонта до этой улицы. Десятилетиями люди здесь ездили по ямам и ухабам, а сейчас эта дорога становится такой как должна быть», - отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства города Каменское Сергей Понизов.

Всего за последние два года на Днепропетровщине отремонтировали более 300 коммунальных дорог.
 
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Теги: Днепропетровщина

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