Днепровские стрелки завоевали «золото» на всеукраинских соревнованиях по пулевой стрельбе

Во Львове прошли соревнования на кубок Украины по пулевой стрельбе. Днепровские спортсмены заняли первые места в личном зачете.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Днепропетровскую область представляли 35 человек. Все они выступили достойно, но наиболее отличились Екатерина Зеленская, Ольга Закапко и Андрей Колесников. Они привезли вДнепру «золото», - рассказал старший тренер отделения пулевой стрельбы Днепропетровской областной школы высшего спортивного мастерства Евгений Меркулов.

Екатерина Зеленская «выбила» первое место из малокалиберного пистолета. Ольга Закапко и Андрей Колесников, которые действовали в тандеме, стреляли из пневматических винтовок.

Екатерина Зеленская оставила позади представителей Львовской и Кировоградской областей, а пара Закапко-Колесников опередили спортсменов из Винницкой и Киевской области.

«Теперь сборная области готовится поехать на чемпионат Украины по стрельбе из пневматического оружия. Он пройдет в конце октября в Виннице», - добавилЕвгений Меркулов.