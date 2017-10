| Общество | 15:08 | 10.10.2017 Днепровские стрелки завоевали «золото» на всеукраинских соревнованиях по пулевой стрельбе Во Львове прошли соревнования на кубок Украины по пулевой стрельбе. Днепровские спортсмены заняли первые места в личном зачете. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «Днепропетровскую область представляли 35 человек. Все они выступили достойно, но наиболее отличились Екатерина Зеленская, Ольга Закапко и Андрей Колесников. Они привезли вДнепру «золото», - рассказал старший тренер отделения пулевой стрельбы Днепропетровской областной школы высшего спортивного мастерства Евгений Меркулов. Екатерина Зеленская «выбила» первое место из малокалиберного пистолета. Ольга Закапко и Андрей Колесников, которые действовали в тандеме, стреляли из пневматических винтовок. Екатерина Зеленская оставила позади представителей Львовской и Кировоградской областей, а пара Закапко-Колесников опередили спортсменов из Винницкой и Киевской области. «Теперь сборная области готовится поехать на чемпионат Украины по стрельбе из пневматического оружия. Он пройдет в конце октября в Виннице», - добавилЕвгений Меркулов. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

