| Общество | 16:07 | 10.10.2017 «Укроборонпром» представил модернизированную бронемашину (ФОТО) Государственный концерн «Укроборонпром» представил модернизированную бронемашину БТР-4МВ1. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе концерна. «БТР-4МВ1, который был создан специалистами «Харьковского конструкторского бюро им. Морозова» впервые представлен в Украине во время международной выставки «Оружие и безопасность-2017». БТР-4 активно используется защитниками нашей страны в ходе АТО и харьковские оружейники... учли все замечания, которые возникли во время эксплуатации БТР-4 в боевых действиях», - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря изменениям в передней части бронированной машины, а также ее технологическому решению в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО, удалось достичь принципиально нового уровня защиты БТР-4. При создании модели разработчики использовали модульный подход построения бронезащиты. Такой модульный подход позволяет в полевых условиях оперативно заменять элементы верхнего слоя брони.

