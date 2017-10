| Общество | 17:13 | 10.10.2017 Специалистов лакокрасочной промышленности приглашают на международную конференцию в Днепре В Днепре пройдет международная конференция по кадровым вопросам в лакокрасочной промышленности - «YOUNG COATINGS & COMPOSITES». В форуме примут участие более сотни представителей бизнеса, работников образования и студентов-химиков. Участников ожидают экскурсия на ведущее полиграфическое предприятие, круглые столы и ярмарка вакансий. Об этом стало известно во время пресс-конференции в ДнепрОГА.



«Днепропетровщина - один из ведущих регионов Украины в химической промышленности. Более 50% лакокрасочной продукции страны производится в нашей области. Предприятия развиваются - значит, потребность в специалистах именно этой отрасли растет. ДнепрОГА поддерживает интерес молодежи к техническим специальностям. Организуем ярмарки вакансий - там популяризируем профессии в этой сфере», - рассказала заместитель начальника управления департамента образования и науки ДнепрОГА Ирина Шумик. Главная идея конференции - совместными усилиями власти, учебных заведений и бизнеса популяризировать лакокрасочную отрасль. «Современное химическое предприятие совершенно не такое, как несколько десятков лет назад, когда туда невозможно было зайти из-за едких запахов растворителей, - отметил организатор конференции Михаил Кулаков. - И в этом смогут убедиться участники конференции - для них организуем знакомство с полиграфическим предприятием «Vesna». Оно имеет современную лабораторию колористики». На конференции будут решаться кадровые вопросы. Представители бизнеса испытывают существенную нехватку узкопрофильных специалистов-химиков с хотя бы минимальным практическим опытом работы на современном оборудовании. «Тратим по два-три года на то, чтобы выпускник вуза приобрел практический опыт, - поделился представитель компании «МИКО Групп» Алексей Мироненко. - Гораздо дешевле было бы организовывать мини-лаборатории в вузах и школах и с их помощью готовить будущих химиков». И представители бизнеса, и работники образования уверены - начинать профориентацию следует чуть ли не с начальной школы. Уже с первых лет обучения школьники должны задумываться - как стать успешным в будущем и какую профессию для этого следует выбрать, чтобы она была по душе. Поэтому принять участие в конференции приглашают и общеобразовательные учебные заведения. «На недавней встрече с коллегами в Германии я был поражен - в бизнес-переговорах приняли участие старшеклассники. Это были ребята, которые уже сделали свой выбор в профессии и со школьной скамьи пробуют себя в профессии лакокрасочника. Они были весьма осведомлены и разговаривали с нами разве что не на равных», - поделился Алексей Мироненко. Прямо на конференции - на ярмарке вакансий - студенты-химики смогут решить вопросы трудоустройства. Там можно пройти и собеседование с будущим работодателем. Международная конференция «YOUNG COATINGS & COMPOSITES» пройдет 23-25 октября. Узнать о ней подробнее можно на странице мероприятия в Facebook. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

