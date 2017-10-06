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| Общество | 09:27 | 11.10.2017
Жителю Новомосковска за украденный старый телевизор грозит до 6 лет тюрьмы

Полицейские сектора криминальной полиции г. Новомосковска установили личность злоумышленника, который в конце сентября текущего года залез в чужой дом, когда хозяина не было дома, и украл его имущество. Им оказался 32-летний ранее не судимый житель города Новомосковска.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Во время общения с правоохранителями мужчина объяснил, что когда он уже залез на хозяйственный двор, то понял, что дверь в доме не заперты, поэтому беспрепятственно зашел в помещение. Первым, что увидел, был телевизор, и он схватил его и убежал.

Следственным отделом Новомосковской полиции сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Злоумышленник в содеянном сознался и дал показания. Вещественные доказательства изъяты.

За содеянное вору грозит лишение свободы от 3-х до 6 лет. Следствие по данному факту продолжается.
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