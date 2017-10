| Общество | 09:27 | 11.10.2017 Жителю Новомосковска за украденный старый телевизор грозит до 6 лет тюрьмы Полицейские сектора криминальной полиции г. Новомосковска установили личность злоумышленника, который в конце сентября текущего года залез в чужой дом, когда хозяина не было дома, и украл его имущество. Им оказался 32-летний ранее не судимый житель города Новомосковска. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. Во время общения с правоохранителями мужчина объяснил, что когда он уже залез на хозяйственный двор, то понял, что дверь в доме не заперты, поэтому беспрепятственно зашел в помещение. Первым, что увидел, был телевизор, и он схватил его и убежал. Следственным отделом Новомосковской полиции сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Злоумышленник в содеянном сознался и дал показания. Вещественные доказательства изъяты. За содеянное вору грозит лишение свободы от 3-х до 6 лет. Следствие по данному факту продолжается. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7