| Общество | 09:30 | 11.10.2017 В Киеве у мужчины изъяли кортик времен Второй мировой войны В рамках операции «Оружие и взрывчатка» во время комплексной отработки Оболонского района столицы участковые офицеры полиции заметили на рынке продавца с подозрительным предметом. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев. Правоохранители установили, что мужчина продает кортик, изготовленный в 40-х годах прошлого века. Правонарушитель отказался рассказывать участковым, откуда у него наградное оружие. Следственно-оперативная группа изъяла опасный предмет. Экспертные исследования подтвердили, что это холодное оружие. По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас 66-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Меру наказания правонарушителю выберет суд. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7