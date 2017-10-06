В Киеве у мужчины изъяли кортик времен Второй мировой войны

В рамках операции «Оружие и взрывчатка» во время комплексной отработки Оболонского района столицы участковые офицеры полиции заметили на рынке продавца с подозрительным предметом.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев.

Правоохранители установили, что мужчина продает кортик, изготовленный в 40-х годах прошлого века.

Правонарушитель отказался рассказывать участковым, откуда у него наградное оружие.

Следственно-оперативная группа изъяла опасный предмет. Экспертные исследования подтвердили, что это холодное оружие.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Сейчас 66-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Меру наказания правонарушителю выберет суд.