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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:37 | 11.10.2017
11 октября: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 11 октября в Украине и мире.

Сегодня, 11 октября, отмечается Международный день девочек, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года (резолюция 66/170) в знак признания прав девочек.

Кроме этого, 11 октября 1992 года председатель президиума Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба подписал Указ о создании министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается Днем создания Вооруженных Сил Республики Абхазия — днем рождения абхазской армии.

Именины у Александра, Алексея, Анатолия, Анны, Афанасия, Валентины, Василия, Вячеслава, Георгия, Григория, Ефрема, Ивана, Илариона, Ильи, Исаакия, Кирилла, Макара, Марии, Марка, Матвея, Моисея, Прохора, Сергея, Татьяны, Ульяны и Федора.

Напомним, какие праздники были 10 октября
 
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