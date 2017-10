| Общество | 09:39 | 11.10.2017 В этом году в Желтых Водах капитально отремонтировали четыре улицы - Валентин Резниченко В этом году за областной счет капитально отремонтировали четыре улицы в Желтых Водах. Заводскую обновили впервые за ее историю. Теперь там вместо сплошных ям - качественное асфальтовое покрытие. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, пишет ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.



«Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу - возродить инфраструктуру Днепропетровщины. Ежегодно капитально ремонтируем более полутора сотен коммунальных дорог. Жители всех населенных пунктов должны жить на обновленных улицах с современным покрытием, а водители – ездить по качественным дорогам. В Желтых Водах, например, в этом году за областной счет осовременили 4 улицы», - отметил Валентин Резниченко.



Улице Заводской - уже около 40 лет. За это время какого только покрытия там не было.



«Ям на этом дороге было не счесть, - вспоминает житель Желтых Вод Валерий Филимоненко. - Вода постоянно стояла в них после дождя. Ходить невозможно было - не то что ездить».



Теперь более 3 километров дороги - с новым асфальтовым покрытием и ярко-белой разметкой.



«Тяжело и припомнить, когда здесь было такое покрытие. А еще и разметку сделали - люди даже не знают, как ездить по ней в нашем городе», - улыбается местный житель Александр Пономаренко.



На улице находятся ремонтно-механический завод, фабрика искусственного меха и другие важные для города объекты.



«Благодаря капремонту дорог наш город меняется на глазах, а главное - жители наконец-то чувствуют себя комфортно, - рассказал заместитель городского председателя Желтых Вод Егор Харитонов. - Спасибо областной администрации за такое важное дело».



В этом году в Желтых Водах за областным счет также капитально отремонтировали улицы Казацкой славы, Ярослава Мудрого и Ивана Франко.

