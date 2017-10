| Общество | 09:53 | 11.10.2017 В Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» сегодня, 11 октября, вступил в силу. Документ был опубликован в официальном издании Голос Украины 10 октября и вступает в силу со следующего дня после публикации. 9 сентября стало известно, что документ подписал президент Украины Петр Порошенко. Верховная Рада 3 октября приняла пенсионную реформу. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов. Минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября увеличится до 1452 грн, а не до 1373 грн, как планировалось ранее. Для 5,6 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 грн. Также на 45%, до 1373 грн, вырастут выплаты инвалидам с детства, детям-инвалидам, пенсионерам, не имеющим полного стажа, и лицам, которые не имеют права на пенсию. Отменяется уменьшение размера пенсий для 104 тыс. женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет. С 2019 года индексация выплат будет происходить автоматически.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7