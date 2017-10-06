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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:53 | 11.10.2017
В Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» сегодня, 11 октября, вступил в силу.

Документ был опубликован в официальном издании Голос Украины 10 октября и вступает в силу со следующего дня после публикации. 9 сентября стало известно, что документ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Верховная Рада 3 октября приняла пенсионную реформу. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов.

Минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября увеличится до 1452 грн, а не до 1373 грн, как планировалось ранее. Для 5,6 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 грн.

Также на 45%, до 1373 грн, вырастут выплаты инвалидам с детства, детям-инвалидам, пенсионерам, не имеющим полного стажа, и лицам, которые не имеют права на пенсию.

Отменяется уменьшение размера пенсий для 104 тыс. женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет.

С 2019 года индексация выплат будет происходить автоматически.
 
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Теги: Украина

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