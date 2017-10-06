За 9 месяцев в Днепропетровской области родилось более 20 тыс. детей

За 9 месяцев этого года в области родилось более 20 тысяч детей. Из них почти 200 – двойни.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в департаменте здравоохранения ДнепрОГА.

«Ежемесячно на Днепропетровщине в среднем рождается более двух тысяч деток. За девять месяцев 2017 года на свет появилось больше девочек: они «обогнали» мальчиков примерно на один процент», - рассказала главный врач-акушер области Екатерина Каира.

В области работают более 20-ти родильных стационаров. Среди них – два перинатальных центра в Днепре и Кривом Роге.

«В этом году врачи выходили 145 детей с низким весом. При рождении они весили до 1500 граммов, - добавила Екатерина Каира. - Ждем открытия уникального отделения реабилитации новорожденных в областном центре матери и ребенка имени Руднева. Тогда мы сможем предоставлять качественную помощь еще большему количеству младенцев».

За аналогичный период прошлого года на Днепропетровщине родилось около 23 тысяч детей.

