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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:53 | 11.10.2017
Эксперт рассказал, что происходит на рынке недвижимости Днепра

Глава отраслевого совета участников рынка недвижимости в Днепропетровской области Сергей Логутенко рассказал, что за последний год цена квартир на вторичном рынке упала на 3-5%.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«На сегодняшний день средняя стоимость 1-ной квартиры в районах, приближенных к центру, составляет около 20 тыс. долларов. 2-ная квартира на ж/м Победа стоит в районе 23-25 тыс. долларов. Таким образом, за год цена на квартиры в Днепре уменьшилась на 3-5%. Это если считать в долларах. Если же в гривне, то цена даже выросла. Что касается первичного рынка, цена квадратного метра стартует от 10,5 тыс. грн, в центре – 30 тыс. грн», - сказал он.

Эксперт добавил, что стоимость квадратного метра в новостроях понемногу растет.
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