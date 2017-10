| Общество | 12:02 | 11.10.2017 На Днепропетровщине впервые расчистят речку Самарчук В селе Песчанка Новомосковского района впервые расчищают реку Самарчук, которую местные привыкли называть Подпольной. Там уже «оздоровили» около трех километров водоема. Экопроект восстановит гидрологический режим речки и позволит избежать подтоплений домов почти четырех тысяч местных жителей. Об этом рассказал председатель ДнепрОГА

Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Улучшение экологического состояния Днепропетровщины– это задача, которую ставит перед нами Президент Украины Петр Порошенко. В области воплощаем в жизнь более двадцати масштабных экопроектов. Расчистка малых рек, таких как Песчанка, Мокрая Сура, Кильчень, позволит уберечь их от дальнейшего заиления, а дома людей – от подтоплений», - отметил Валентин Резниченко. В последние годы речка Самарчук почти полностью заросла камышом, проток воды остановился. С июня 2017 года русло начали расчищать. Жители побережья реки уже оценили масштабы работ. «Я живу здесь более двадцати лет. Не река была, а болото с комарами. Вижу, хорошее дело начали. Когда завершат проект, можно будет подумать и об отдыхе, и о рыбалке», - поделился местный житель Владимир Радильчук. Гидрологический режим уже восстановили почти на трех километрах водной артерии. «Расчистка реки спасет местных жителей от возможных подтоплений и наводнений. После завершения работ у нас снова будет полноценная река с чистой водой, где водиться рыба. Спасибо облгосадминистрации за то, что обратили внимание на нашу проблему», - отметил сельский голова Песчанки Николай Мазница. В общей сложности планируют расчистить около пяти километров реки. Работы по восстановлению ее гидрологического режима должны завершить в конце года.

Теги: экология

