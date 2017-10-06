Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
11.10.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет І-й Региональный Форум по безопасности детей»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:02 | 11.10.2017
На Днепропетровщине впервые расчистят речку Самарчук

В селе Песчанка Новомосковского района впервые расчищают реку Самарчук, которую местные привыкли называть Подпольной. Там уже «оздоровили» около трех километров водоема. Экопроект восстановит гидрологический режим речки и позволит избежать подтоплений домов почти четырех тысяч местных жителей. Об этом рассказал председатель ДнепрОГА
Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Улучшение экологического состояния Днепропетровщины– это задача, которую ставит перед нами Президент Украины Петр Порошенко. В области воплощаем в жизнь более двадцати масштабных экопроектов. Расчистка малых рек, таких как Песчанка, Мокрая Сура, Кильчень, позволит уберечь их от дальнейшего заиления, а дома людей – от подтоплений», - отметил Валентин Резниченко.

В последние годы речка Самарчук почти полностью заросла камышом, проток воды остановился. С июня 2017 года русло начали расчищать. Жители побережья реки уже оценили масштабы работ.

«Я живу здесь более двадцати лет. Не река была, а болото с комарами. Вижу, хорошее дело начали. Когда завершат проект, можно будет подумать и об отдыхе, и о рыбалке», - поделился местный житель Владимир Радильчук.

Гидрологический режим уже восстановили почти на трех километрах водной артерии.

«Расчистка реки спасет местных жителей от возможных подтоплений и наводнений. После завершения работ у нас снова будет полноценная река с чистой водой, где водиться рыба. Спасибо облгосадминистрации за то, что обратили внимание на нашу проблему», - отметил сельский голова Песчанки Николай Мазница.

В общей сложности планируют расчистить около пяти километров реки. Работы по восстановлению ее гидрологического режима должны завершить в конце года.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: экология, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
11.10.2017 09:37 11 октября: какой сегодня праздник
10.10.2017 12:21 Медики рассказали, как сохранить психическое здоровье на рабочем месте (ВИДЕО)
09.10.2017 10:10 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
06.10.2017 17:10 Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели
06.10.2017 13:27 Днепрян приглашают на международный фестиваль документального кино о правах человека
Последние новости
11.10.2017
13:01		 С зоозоны на Монастырском острове вывезли последних животных
11.10.2017
12:57		 На Закарпатье мужчина сделал из своего знакомого раба
11.10.2017
12:53		 Эксперт рассказал, что происходит на рынке недвижимости Днепра
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика