| Общество | 12:21 | 11.10.2017 В Украине пассажирские поезда разделят на три категории И.о. главы компании Евгений Кравцов сообщил, что Укрзализныця разделит пассажирские перевозки дальнего следования на три сегмента: комфорт, стандарт и эконом, передает «Укринформ». По его словам, что поезда класса «комфорт» будут формироваться исключительно с использованием новейшего подвижного состава, но на них будет действовать соответственно экономически обоснованный тариф. К услугам пассажиров будут также поезда «стандарт» – средней ценовой политики и «эконом» – социальные, расходы на которые перевозчику должны возмещаться из госбюджета. Такая сегментация поездов, считают в Укрзализныце, позволит пассажирам делать сознательный выбор в зависимости от пожеланий и получить такой уровень услуг, который соответствует категории поезда.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7