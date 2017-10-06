В Украине пассажирские поезда разделят на три категории

И.о. главы компании Евгений Кравцов сообщил, что Укрзализныця разделит пассажирские перевозки дальнего следования на три сегмента: комфорт, стандарт и эконом, передает «Укринформ».

По его словам, что поезда класса «комфорт» будут формироваться исключительно с использованием новейшего подвижного состава, но на них будет действовать соответственно экономически обоснованный тариф.

К услугам пассажиров будут также поезда «стандарт» – средней ценовой политики и «эконом» – социальные, расходы на которые перевозчику должны возмещаться из госбюджета.

Такая сегментация поездов, считают в Укрзализныце, позволит пассажирам делать сознательный выбор в зависимости от пожеланий и получить такой уровень услуг, который соответствует категории поезда.

