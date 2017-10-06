С зоозоны на Монастырском острове вывезли последних животных

Сегодня утром, 11 октября, двух лис с бывшей зоозоны на Монастырском острове отправили в реабилитационный центр диких животных «Эко-Галич» в Ивано-Франковской области. Животных доставят в место назначения в специально оборудованном транспорте коммунального предприятия «Зооконтроль».

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Днепровского горсовета.

Заведующая зоозоны Надежда Монастырская надеется, что животным в новом месте будет значительно лучше. «Лисы Максим и Лизка жили здесь 11 и 12 лет. Они чипированные, привиты, вся эта информация указана в их специальных паспортах. Ухаживала за ними, кормила. Уже год, как начали развозить по разным зооуголке Украины наших подопечных, и настало время изменения места проживания и для лисиц. Немного грустно, но уже смирилась, что и они поедут от нас », - добавила Надежда Монастырская.