Журналистов и общественных активистов Днепропетровщины приглашают на бесплатный семинар по свободе слова

Свобода слова и кибер-преступления, сотрудничество с международными правозащитными организациями, распространение информации в соцсетях. Такие темы будут рассматриваться на семинаре для журналистов и общественных активистов в Днепре. Он пройдет 17 октября.

Об это ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Участие в семинаре бесплатное. Стоит только зарегистрироваться. Заявку можно заполнить здесь.

Встреча рассчитана на 4часа. В частности, предлагают следующие блоки: «Свобода слова и кибер-преступления против журналистов в Украине: ключевые тенденции и перспективы», «Как сотрудничество с международными правозащитными организациями может быть полезным для журналистов?», «Местная журналистика здорового человека», «Интеграция СМИ в соцсети», «Свобода слова и выражения: почему это важно именно сейчас?».

Спикеры - эксперты международной правозащитной неправительственной организации «Freedom House», а также общественных организаций «Институт массовой информации» и «Общественное ТВ Запорожья».

Начало семинара в 10.00. Он будет проходить на шестом этаже в коворкинге «Спалах» на пр. Д. Яворницкого, 5.