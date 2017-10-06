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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:15 | 11.10.2017
Журналистов и общественных активистов Днепропетровщины приглашают на бесплатный семинар по свободе слова

Свобода слова и кибер-преступления, сотрудничество с международными правозащитными организациями, распространение информации в соцсетях. Такие темы будут рассматриваться на семинаре для журналистов и общественных активистов в Днепре. Он пройдет 17 октября.

Об это ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Участие в семинаре бесплатное. Стоит только зарегистрироваться. Заявку можно заполнить здесь.

Встреча рассчитана на 4часа. В частности, предлагают следующие блоки: «Свобода слова и кибер-преступления против журналистов в Украине: ключевые тенденции и перспективы», «Как сотрудничество с международными правозащитными организациями может быть полезным для журналистов?», «Местная журналистика здорового человека», «Интеграция СМИ в соцсети», «Свобода слова и выражения: почему это важно именно сейчас?».

Спикеры - эксперты международной правозащитной неправительственной организации «Freedom House», а также общественных организаций «Институт массовой информации» и «Общественное ТВ Запорожья».

Начало семинара в 10.00. Он будет проходить на шестом этаже в коворкинге «Спалах» на пр. Д. Яворницкого, 5.

 
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Теги: сми, Днепропетровщина

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