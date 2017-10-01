Как посчитать свою пенсию после реформы

Сегодня, 11 октября, вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий», который дает старт пенсионной реформе.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно Закону, повышение пенсий для граждан Украины начато с 1 октября. Таким образом, будут перечислены и осовремененная все ранее назначенные пенсии по единым правилам расчета, независимо от того, в каком году была назначена пенсия по материалам пенсионных дел, в частности, с использованием следующих показателей:

единственный показатель средней зарплаты за последние 3 года (2014-2016) в размере 3 764,4 грн;

показатель прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, установленного на 01.12.2017 года на уровне 1452 грн., увеличенного на 140 грн, вместо такого показателя по состоянию на 01.10.2017 года (1312 грн.).

Это гарантирует существенное повышение пенсионного обеспечения тем гражданам, пенсии которых на протяжении лет не перечислялись. И, главное, делает этот процесс постоянным - осовременивание пенсий будет проводиться ежегодно в автоматическом режиме начиная с 2021 года.

Отныне все пенсии будут начисляться по единой формуле:

РАЗМЕР ПЕНСИИ = Сз × ИКЗ × Кс

где:

Сз - размер средней зарплаты в Украине за 3 года перед обращением за назначением пенсии;

ИКЗ - индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате, с которой уплачивались взносы)

Кс - коэффициент страхового стажа, определяется как множитель продолжительности лет стажа работы человека на величину оценки 1 года страхового стажа.

Кроме того, Правительство провело комплексную подготовительную работу, которая позволит осуществить процесс осовременивания в оперативном режиме и без перебоев, чтобы каждый пенсионер быстрее получил увеличенную пенсию даже без необходимости обращения в органы Пенсионного фонда - все перерасчеты будут проведены автоматически.

Также, указанным Законом ликвидированы 15-ти процентное уменьшение пенсионного обеспечения для работающих пенсионеров. Это означает, что с 1 октября каждый работающий пенсионер будет получать пенсию в полном размере», - говориться в сообщении.

Пенсионная реформа отменяет все преференции в пенсионном обеспечении - отменено специальные пенсии для госслужащих, депутатов и других профессий. Отменено также досрочный выход на пенсию по выслуге лет для представителей всех профессий, кроме военнослужащих, сотрудников силовых органов и рабочих с вредными условиями труда.

