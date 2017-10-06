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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:53 | 11.10.2017
Председатель финкомитета Сергей Рыбалка предложил стимулировать рынок криптовалют

Председатель Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка внес на рассмотрение парламента законопроект «О стимулировании рынка криптовалюта и их производных в Украине». Основные положения документа политик разъяснил в своем блоге на «Обозревателе». 


Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

«В частности, ключевой акцент сделан именно на стимулировании развития рынка, а не только на его регулировании, отмечает депутат.

Так, законопроектом предлагается наделить криптовалюта статусом финансового актива.
«В Украине наиболее развитым и наиболее приспособленным для введения в правовое поле криптовалюта является законодательство о финансовых услугах. Для этого достаточно признать криптовалюта именно финансовым активом для целей правового регулирования. Также в Украине достаточно развитое законодательство, регулирующее выпуск и оборот деривативов (производных инструментов). Таким образом, регуляторами рынка криптовалюта можно определить Нацкомфинуслуг в части участников рынка криптовалюта и операций на нем и НКЦБФР - в части выпуска и обращения деривативов», - подчеркнул Сергей Рыбалка.

Согласно законопроекту, криптобиржи должны будут получить статус финучреждений, лицензии на свою деятельность и нести ответственность за ведение деятельности с нарушением лицензионных условий. «Важно, что перед получением всех финансовых услуг биржами, пользователь должен будет подтвердить, что принимает на себя все риски», - подчеркнул депутат.

Криптоинвесторы должны будут иметь необходимый опыт и квалификацию (юридические и физические лица). «Введение этой категории на первом этапе полностью решит вопрос защиты инвесторов (потребителей) через осознание профессиональными участниками рынка рискованности таких операций и защитит рядовых граждан Украины от возможных злоупотреблений», - считает народный депутат Сергей Рыбалка.

«Майнер» сможет стать любое физлицо или предприниматель. Добытыми единицами он получит право распоряжаться по своему усмотрению без ограничений. Однако предлагается ввести ответственность за «Майнинг» с использованием мощностей третьих лиц без их согласия.

Стимулирование заключаться в установлении льготных тарифов на электроэнергию (льготные промышленные тарифы в индустриальных парках и более льготные, чем существующие ночные тарифы для «Майнер» с остальной территории Украины), а также льготного и максимально упрощенного налогообложения. В частности, предлагается установить нулевую ставку налогообложения покупки криптовалюта и 2% сбора в Пенсионный фонд при выходе в гривну», - говориться в сообщении.

Сергей Рыбалка подчеркнул, что положения законопроекта является отправной точкой для дискуссии, площадкой для которой должен стать профильный Комитет Рады.
 
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