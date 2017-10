| Общество | 14:03 | 11.10.2017 Началась онлайн-регистрация на международный экономический форум в Днепре - Валентин Резниченко Началась регистрация на масштабный экономический форум, который ДнепрОГА организует в ноябре. Участников ждет встреча с бизнесменами, руководителями банков, экономистами, инвесторами из 20 стран мира. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. «Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает - мы должны создавать благоприятный бизнес-климат в области. На Днепропетровщине уже есть такой опыт. Факты говорят сами за себя - с начала войны на Востоке ни один инвестор не покинул регион, при этом появились новые проекты с иностранными партнерами. Углублять это сотрудничество и расширять деловые связи будем на международном экономическом форуме», - отметил Валентин Резниченко.



Форум продлится два дня. Во время дискуссий, тренингов, презентаций и деловых ланчей будет идти речь об уже воплощенных в Днепропетровской области инновациях и инвестиционном потенциале региона. Зарубежные эксперты поделятся собственным опытом и расскажут, как покорить мировой рынок.



«Мы запланировали три десятка тематических встреч. Все они будут проходить в интерактивной форме, акцент - на практическом воплощении проектов. Для бизнесменов Днепропетровщины это прекрасная возможность найти новых деловых партнеров. Для нас - услышать непосредственно от бизнесменов, как сделать их работу с госорганами более эффективной», - рассказал Валентин Резниченко.



Форум будет проходить 16-17 ноября. Вход бесплатный, нужно только зарегистрироваться здесь.

