В Павлограде полицейские провели обыск в квартире сбытчиков метамфетамина (ФОТО)

Во время обыска было изъято 9 слип-пакетов с метамфетамином, 3 бумажные свертки с марихуаной, самодельное устройство для курения конопли и электронные весы.

Об этом сообащет пресс-служба НП в Днепропетровской области.

«Кроме этого, 25-летний мужчина имел при себе имел заряженный пистолет.

Санкционированный судом обыск провели работники Павлоградского отдела полиции вместе с коллегами из Управления противодействия наркопреступности 9 октября.

Также правоохранителями установлен факт сбыта мужем психотропного вещества «метамфетамин», - говориться в сообщении.

Все изъятое направлено на экспертизу. По указанным фактам сведения внесены в ЕРДР по статьям 307 и 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

