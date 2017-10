| Общество | 15:13 | 11.10.2017 В художественном музее можно увидеть самых известных японских кукол Днепрян приглашают в японский сказочный мир. Около 70 кукол из страны восходящего солнца можно увидеть на выставке в художественном музее. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «Японию называют страной 10 тысяч кукол. Там их воспринимают как произведение искусства. Ими любуются и восхищаются. Изящные линии, переходы цвета, совершенная форма, яркий нарядный костюм - все это детали, которые создают неповторимые образы кукол и их разнообразие, - отметили в художественном музее. - Материалами для создания японских кукол служат дерево, бумага, ткань, глина и даже живые хризантемы. Существует и множество техник изготовления». На выставке в художественном музее - наиболее известные и распространенные виды японских кукол: кимекоми, кокеши, ичимацу. Там можно увидеть сказочных и мифологических персонажей, воинов-самураев и борцов сумо, сцены из спектаклей знаменитых японских театров. А еще - изысканный мир моды и стиля в прическах и ярких нарядах японских женщин. Экспозицию можно увидеть до 22 октября по адресу: ул. Шевченко, 21 Музей работает с 10.00 до 17.30 (касса до 17.00). Выходные - понедельник и вторник. Тел: 744-60-35, 47-33-38.

