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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:13 | 11.10.2017
В художественном музее можно увидеть самых известных японских кукол

Днепрян приглашают в японский сказочный мир. Около 70 кукол из страны восходящего солнца можно увидеть на выставке в художественном музее.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Японию называют страной 10 тысяч кукол. Там их воспринимают как произведение искусства. Ими любуются и восхищаются. Изящные линии, переходы цвета, совершенная форма, яркий нарядный костюм - все это детали, которые создают неповторимые образы кукол и их разнообразие, - отметили в художественном музее. - Материалами для создания японских кукол служат дерево, бумага, ткань, глина и даже живые хризантемы. Существует и множество техник изготовления».

На выставке в художественном музее - наиболее известные и распространенные виды японских кукол: кимекоми, кокеши, ичимацу. Там можно увидеть сказочных и мифологических персонажей, воинов-самураев и борцов сумо, сцены из спектаклей знаменитых японских театров. А еще - изысканный мир моды и стиля в прическах и ярких нарядах японских женщин.

Экспозицию можно увидеть до 22 октября по адресу: ул. Шевченко, 21 Музей работает с 10.00 до 17.30 (касса до 17.00). Выходные - понедельник и вторник. Тел: 744-60-35, 47-33-38.
 
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Теги: Днепропетровщина

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