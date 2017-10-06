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| Общество | 15:55 | 11.10.2017
Филатов второй месяц не может придумать объяснение куда дел 250 млн грн бюджетных денег, выделенных на ремонт моста, - Начарьян

Руководитель фракции Оппозиционного Блока в горсовете Днепра Наталья Начарьян на сессии городского совета потребовала от мэра Днепра Бориса Филатова назначить конкретную дату проведения отчета. «На наше требование мы получили настоящий «шедевр» чиновничьего творчества – зам мэра Лысенко сообщил, что отчет пока не подготовлен, так как это требует много времени».

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу политической силы.

В результате по требованию ОппоБлока мэр пообещал отчитаться в течение месяца.

Напомним, на сессии горсовета Днепра 20 сентября 2017 депутатская фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА по обращениям горожан потребовала провести 27 сентября 2017 публичный отчет городской власти о срыве ремонта Нового моста.

Также депутаты горсовета Днепра обратились в прокуратуру с требованием остановить коррупционный беспредел вокруг скандального ремонта Нового моста, который стал источником обогащения для городской власти, и серьезно нарушил нормальное транспортное сообщение в Днепре.
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