| Общество | 16:27 | 11.10.2017 Днепрян приглашают бесплатно и быстро проверить зрение В Днепре ко Всемирному дню зрения пройдет акция по измерению внутриглазного давления. Проверить здоровье глаз можно будет бесплатно и даже не отрываясь от повседневных дел, сообщили в областном центре здоровья. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Если вовремя обследоваться у окулиста, можно предупредить три четверти проблем со зрением. Среди них - глаукома. Это коварная болезнь, которая на начальных стадиях протекает незаметно, и, как правило, безболезненно. Глаукома приводит к слепоте, однако при условии ранней диагностики недуг можно остановить. Выявить болезнь помогает измерение внутриглазного давления», - рассказали в областном центре здоровья. В Днепре измерить внутриглазное давление можно будет уже завтра, 12 октября, в ТЦ «Славутич» по адресу пр. Александра Поля, 104а. Начало - в 10.00. Акцию будут проводить специалисты областной клинической офтальмологической больницы. В этом году Всемирный день зрения отмечают 12 октября.

