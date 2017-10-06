Глеб Прыгунов: «Х сессия областного совета - конструктивно и продуктивно!»

Сегодня, 11 октября, состоялась десятая сессия областного совета 7-го созыва. Депутаты приняли 36 решений.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Среди главных вопросов: изменения в Перспективном плане. Децентрализация уверенно воплощается в Днепропетровской области. В октябре состоятся выборы в 19 новых громадах. Таким образом, в Днепропетровской области их будет 53, а к концу года, учитывая выборы в декабре, 56 общин. Это один из самых высоких показателей в Украине.

Важным был блок экологических вопросов. Областной совет занимает активную позицию по улучшению экологической ситуации в регионе. Область имеет непосредственное влияние на деятельность предприятий, наносящих вред экологии региона. Поэтому депутаты единогласно приняли обращение к Премьер-министру Украины и Председателю Верховной Рады Украины о принятии неотложных мер для внесения изменений в природоохранное законодательство Украины и обеспечение действенного контроля в сфере охраны окружающей среды.

Также депутаты признали 11 добровольцев. Всего на сегодня уже признано 125 человек. Добровольцам в Днепропетровской области выдадут удостоверения нового образца.

Навели порядок депутаты и в вопросах аренды собственного имущества, утвердив новые правила аренды недвижимого имущества областного совета: это прозрачные конкурсы и оценка соответствия, благодаря чему поступления в общий фонд областного бюджета увеличиваются на 40%. Например, за июль поступления составили 3,5 грн, по сравнению с 2015 годом - эта сумма составляла 0,9 млн грн.

Благодаря изменениям в программу «Сохранение и развитие объектов культурного и природного наследия» начнется более активное участие общественности в развитии и популяризации нематериального культурного наследия Украины - казацких песен Днепропетровщины.

В рамках реформирования системы образования в Украине происходит оптимизация учебных заведений. Поэтому депутаты приняли решение о реформировании Института повышения квалификации. Теперь у учителей появится возможность проходить повышение квалификации по месту жительства. Сам же институт ни в коем случае не расформировывается, а будет сохранен в качестве методического центра.

В работе сессии также принял участие прокурор Днепропетровской области Виктор Матвийчук, он отчитался перед депутатами о работе прокуратуры. Общественные организации имели возможность высказаться по поводу экологических вопросов, прав защиты детей и других. Председатель Днепропетровского областного совета поблагодарил всех депутатов за плодотворную и ответственную работу, отметив, что 10 сессия 7 созыва - прошла конструктивно и продуктивно.

