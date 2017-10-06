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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:56 | 11.10.2017
Днепр будет принимать Всеукраинский фестиваль «На крыльях творчества»

В Днепре пройдет Всеукраинский фестиваль для людей с ограниченными возможностями «На крыльях творчества». К нему присоединятся более 200 участников. Посмотреть гала-концерт могут все желающие, вход свободный.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в департаменте социальной защиты населения ДнепрОГА.

«Мы все хотим дружбы, любви, мира, поддержки. Этот фестиваль организуем, чтобы объединить людей из разных уголков страны - от запада до востока. Вместе они покажут, что, несмотря на физические ограничения, имеют безграничный творческий потенциал», - рассказала один из организаторов фестиваля Татьяна Шелюг.

Фестиваль продлится три дня - с 16 по 18 октября. В первый день в Днепр съедутся около 130 творческих коллективов и сольных исполнителей. Они продемонстрируют свои таланты жюри, которое определит лучшие номера для гала-концерта.

Гала-концерт состоится 17 октября в Академическом театре драмы и комедии по адресу:г. Днепр, проспект Д. Яворницкого, 97. Участники фестиваля будут танцевать, декламировать стихи и больше всего - петь. Посмотреть концерт могут все желающие, начало - в 11.00.

В последний день фестиваля участники присоединятся к флешмобу. В парке имени Глобы около 70 человек возьмутся за руки и образуют живую цепь, демонстрируя свое единство.
 
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Теги: общество, фестиваль, Днепр

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