| Общество | 17:56 | 11.10.2017 Днепр будет принимать Всеукраинский фестиваль «На крыльях творчества» В Днепре пройдет Всеукраинский фестиваль для людей с ограниченными возможностями «На крыльях творчества». К нему присоединятся более 200 участников. Посмотреть гала-концерт могут все желающие, вход свободный. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в департаменте социальной защиты населения ДнепрОГА. «Мы все хотим дружбы, любви, мира, поддержки. Этот фестиваль организуем, чтобы объединить людей из разных уголков страны - от запада до востока. Вместе они покажут, что, несмотря на физические ограничения, имеют безграничный творческий потенциал», - рассказала один из организаторов фестиваля Татьяна Шелюг. Фестиваль продлится три дня - с 16 по 18 октября. В первый день в Днепр съедутся около 130 творческих коллективов и сольных исполнителей. Они продемонстрируют свои таланты жюри, которое определит лучшие номера для гала-концерта. Гала-концерт состоится 17 октября в Академическом театре драмы и комедии по адресу:г. Днепр, проспект Д. Яворницкого, 97. Участники фестиваля будут танцевать, декламировать стихи и больше всего - петь. Посмотреть концерт могут все желающие, начало - в 11.00. В последний день фестиваля участники присоединятся к флешмобу. В парке имени Глобы около 70 человек возьмутся за руки и образуют живую цепь, демонстрируя свое единство.

