| Общество | 08:52 | 12.10.2017 13 октября Финкомитет ВР проведет обсуждение законопроекта об обеспечении прозрачности деятельности НБУ 13 октября 2017 в 11:00 в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности состоится заседание «круглого стола» (г. Киев, ул. Липская, 3, зал №2). На заседании «круглого стола» состоится обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения прозрачности деятельности Национального банка Украины и повышения его ответственности перед обществом» №5257. Аккредитация проводится по телефону: 255-25-24.

