13 октября Финкомитет ВР проведет обсуждение законопроекта об обеспечении прозрачности деятельности НБУ

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13 октября 2017 в 11:00 в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности состоится заседание «круглого стола» (г. Киев, ул. Липская, 3, зал №2).
На заседании «круглого стола» состоится обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения прозрачности деятельности Национального банка Украины и повышения его ответственности перед обществом» №5257.
Аккредитация проводится по телефону: 255-25-24.