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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:53 | 12.10.2017
Из-за промедления руководителей городов газовые долги предприятий могут привести к срыву отопительного сезона в Каменском и Кривом Роге

Отопительный сезон в городах Днепропетровщины начнется в срок - когда среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже +8 градусов. Сложности со своевременной подачей тепла могут возникнуть в Кривом Роге и Каменском. Причина - в срыве местными теплопредприятиями графика погашения долгов перед «Нафтогазом України». Немедленно решить ситуацию должны мэры этих городов, отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, пишет ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«За последние 10 лет теплопредприятия Днепропетровщины задолжали за газ около пяти миллиардов гривен. Чтобы это не привело к отключению, «Нафтогаз України», теплопредприятия области и городские советы разработали и согласовали график расчета с долгами равными частями. Сейчас договоренности не выполняют Кривой Рог и Каменское. Немедленно решить проблему - прямая обязанность руководителей этих городов», - отметил Валентин Резниченко.

Самую плохую ситуацию с погашением долгов среди теплопредприятий области имеют Криворожская ТЦ и Днепровская ТЭЦ, последняя - обеспечивает теплом жителей Каменского. Чтобы они догнали график, на сессиях городских советов должны быть приняты решения о финансовой поддержке этих коммунальных предприятий, добавил Валентин Резниченко.

На Днепропетровщине работает почти 140 теплоснабжающих предприятий. В этом году они заплатили за потребленный газ больше 2,3 миллиона гривен. Гасить долг перед «Нафтогазом» по установленному графику предприятия будут до 2021 года.
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