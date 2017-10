| Общество | 11:34 | 12.10.2017 Депутаты Днепропетровского облсовета призвали власть не блокировать обращение ОппоБлока в Конституционный суд об отмене Закона «Об образовании» Этот закон запрещает учиться на родном языке, что нарушает Конституцию и Европейскую хартию региональных языков. Соответствующее обращение в КС за подписью 48 депутатов подал сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Оппозиционного Блока. С критикой этого закона ранее выступили официальные лица Венгрии, Румынии, Молдовы и Польши. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) утвержден жёсткий проект резолюции. Ассамблея рекомендует украинской власти пересмотреть Закон «Об образовании» в отношении языков нацменьшинств, и подчеркивает, что не должно быть дискриминации. «Нам необходимо объединять страну. Поэтому мы призываем власть не затягивать и не блокировать принятие решения Конституционным судом, который на основании Конституции Украины обязан отменить Закон «Об образовании». Потому что он раскалывает страну по языковому принципу, нарушает права, гарантированные Конституцией Украины, Европейской Хартией региональных языков и языков нацменьшинств», - говорится в заявлении, подготовленном фракцией Оппозиционного Блока в Днепропетровском областном совете. Депутат Виктор Волков зачитал заявление на очередной сессии облсовета. Заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Юлия Лёвочкина сообщила, что Закон «Об образовании» будет направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию. Также Лисичанский горсовет обратился к президенту внести изменения в Закон «Об образовании». Справочно:

Принятый 5 сентября 2017 года Закон № 2145- VІІІ «Об образовании», за который проголосовали провластные партии в Верховной Раде, нарушает права, гарантированные одиннадцатью статьями Конституции Украины (статьи: 6, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 24, 53, 83, 92), Европейской Хартией региональных языков и языков нацменьшинств. Кроме того, этот закон не согласуется с действующим Законом «Об основах государственной языковой политики». В соответствии со ст. 7 нового Закона «Об образовании» представители нацменьшинств, к которым относятся венгры, поляки, румыны, болгары, русские и другие национальности, лишаются права с пятого класса школы получать образование на национальном языке. В соответствии с новым законом они могут реализовывать это право только в дошкольных учреждениях и начальной школе (с 1 по 4 класс) и то только до 2020 года. Таким образом, это противоречит ст. 8 Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств, которая предусматривает возможность предоставления среднего образования, профессионально-технического и высшего образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств. Нормы Хартии обязательны для исполнения в Украине с 2003 года, когда Украина ее ратифицировала. И в соответствии со статьей 9 Конституции Украины, международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, являются частью национального законодательства, а, следовательно, обязательные к исполнению. Также, это нарушение ст.53 Конституции Украины, которая гарантирует гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право обучения на родном языке. Эти нормы были учтены в предыдущем Законе «Об образовании», но нарушены в новом Законе. Отметим, что согласно ст.22 Конституции Украины, при принятии новых законов, права и свободы человека, закрепленные Конституцией Украины, не могут быть отменены и не допускают сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Кроме того, согласно ст. 24 Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, этнического и социального происхождения, по языковым или другим признакам. Обращение в Конституционный суд подписали 48 народных депутатов: 41 депутат от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, а также нардепы Яков Безбах (внефракционнный), Антон Яценко (группа «Відродження»), Анатолий Денисенко (внефракционнный), Антон Киссе (группа «Відродження»), Артем Ильюк (группа «Відродження»), Василий Гуляев (группа «Відродження»), Михаил Ланьо (группа «Відродження»).

