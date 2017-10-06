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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:30 | 12.10.2017
14 октября с Центрального ж/д вокзала в Киеве отправится праздничный ретропоезд

К празднику Дня защитника Украины, Дня Украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы назначен ретропоезд. Отправиться ним в путешествие Киевским железнодорожным кольцом могут все желающие в субботу, 14 октября, в 13:49 со станции Киев - Пассажирский.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ПАО «Укрзалізниця».

Во время путешествия ретропоезд, который поведет паровоз Эр 787-46, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, здание исторического депо Киев - Московский, в свое время было основным для грузовых паровозов. За почти два с половиной часа ретропоезд сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи.

В составе поезда комфортабельные вагоны с мягкими местами для сидения и вагон-ресторан. Праздничный поезд поведет бригада из локомотивного депо ст. Сновск, основанное в 1873 году и является базовым депо для паровозов в Украине.

Билеты на ретропоезд продаются в кассах вокзала, стоимость билета для взрослых около 77 грн, для детей - 43 грн. Также желающие могут посетить выставку исторического подвижного состава на станции Киев - Пассажирский, расположенной у 14-го пути. Здесь можно осмотреть паровозы разных серий, уникальные тепловоз ТЭ3 и электровоз ЧС4, пассажирские вагоны-салоны построения первой половины ХХ века и специальную технику.
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