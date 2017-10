| Общество | 11:45 | 12.10.2017 В Днепре активисты проводят акцию протеста на ремонтируемом Новом мосту Сегодня, 12 октября, представители общественности проводят акцию протеста на Новому мосту. Активисты возмущены тем, что через мост передвигается значительное количество машин, не входящих в список разрешенных категорий. Об этом говорится на странице ОО «Опора» в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Все жители города неоднократно отмечали, что возможность передвижения по мосту предоставляется избирательно «для своих», несмотря на официальную позицию местных властей о том, что через Новый мост может передвигаться только общественный транспорт, кареты скорой помощи, военные и ремонтники моста. Все жители города отмечают, что по мосту передвигается значительное количество легковых авто, которые не имеет никакого отношения к списку разрешенных категорий, но через благодаря так называемым «пропускам» свободно переезжают закрытый участок, в то время как миллионный город стоит в многочасовых пробках», - говорится в заявлении активистов. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

