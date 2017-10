| Общество | 12:55 | 12.10.2017 Известные шеф-повара мира провели кулинарный мастер-класс для детей бойцов АТО (ФОТОРЕПОРТАЖ) Для детей бойцов АТО организовали мастер-класс от знаменитых шеф-поваров мира. Около 20 ребят смогли прикоснуться к кулинарному искусству и попрактиковаться в приготовлении оригинальных блюд.



Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Заботимся о детях наших Героев и организуем им яркий и полезный досуг. Это и отдых в летнем языковом лагере, и путешествие в Польшу, и лазертаг-бои. На этот раз дети бойцов смогли попробовали себя в поварском деле. Акцию приурочили ко Дню защитника Украины», - рассказала координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика

Организаторы воспользовались приездом лучших шеф-поваров мира в Украину - на Казацкий кулинарный фест в Харькове - и пригласили их провести мастер-класс для детей защитников Провести мастер-класс для детей Днепропетровщины приехали известные кулинары из Албании, Словении, Республики Маврикий и Хорватии - стран, которых когда-то коснулась война. Все они - члены Всемирной ассоциации союзов шеф-поваров, которую возглавляет шеф-повар короля Саудовской Аравии, певицы Мадонны и других известных людей

«Сегодня хочу научить детишек оригинальному албанскому блюду из мяса, - рассказал один из гостей - министр продовольствия Албании Асим Прендежезай. – Но, прежде всего, важно научить их уважать и любить друг друга и весь мир. В Днепре впервые, посетил Музей АТО - был поражен реалистичностью экспонатов. Хотелось бы, чтобы дети как можно скорее забыли о войне». В ожидании мастер-класса дети провели благотворительную ярмарку - продавали собственные кулинарные изделия





Самая маленькая участница - 6-летняя Кира Ольховская - очень любит готовить «Я уже готовила пиццу. Теперь хочу научиться делать и другие иностранные блюда», - сказала Кира. Мастер-класс по приготовлению пиццы провел заместитель председателя ассоциации шеф-поваров мира из Словении Организаторы акции - ДнепрОГА и Ротари клуб «Днепр-Регион» Заместитель председателя ДнепрОГА Владимир Юрченко вручил награду Президента Украины «За гуманитарное участие в АТО» волонтерке и одной из организаторов мероприятия Елене Павловской

«Вместе с волонтерами помогаем пострадавшим от войны семьям. Сегодня дети и учились готовить блюда, и украшали торт, и рисовали прекрасные картины. А еще для них организовали детскую дискотеку», - сказал Владимир Юрченко.

Кулинарные шедевры вместе с шеф-поварами создавали около 20 детей бойцов АТО

