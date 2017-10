| Общество | 13:34 | 12.10.2017 Глеб Пригунов открыл памятник погибшим в АТО Мамадалиев Владимир, Грачев Алексей, Губа Яков, Гладков Андрей, Светличный Александр. Эти имена написаны на памятном знаке, что открыли сегодня на территории управления ОК «Восток». Все эти 5 офицеров управления погибших Иловайск. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровского облсовета. На церемонию открытия знака собрались военные, собратья погибших и их родственники. «Вам, как никому, не надо объяснять, что самое страшное бедствие - война. Больно и страшно от того, что война забирает человеческие жизни. Известия о гибели участников АТО - настоящих патриотов своей Родины - не обошли и ОК «ВОСТОК», жителей Днепра и области », - обратился к присутствующим председатель областного совета Глеб Пригунов. Тысячи военнослужащих сейчас воюют за нашу победу, приобретая ее ценой собственной жизни. С начала войны 831 военнослужащий ОК «Восток» не вернулся фронта. По словам командира войск ОК «Восток» генерал-майора Александра Красноокого, вскоре на территории управления планируют установить памятник всем офицерам ОК «Восток», погибших в АТО. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

