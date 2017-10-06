В Днепре потребность в количестве хосписных койко-мест удовлетворена лишь на 25%

14 октября 2017 года весь мир будет отмечать Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Согласно определению ВОЗ, паллиативная медицинская помощь - это система медицинских, социальных, психологических мероприятий, призванных обеспечить максимально достижимое качество жизни неизлечимо больным. На Днепропетровщине функционируют 102 хосписные койки, что не удовлетворяет потребностей области.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал главный специалист департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА по хосписной и паллиативной помощи Юрий Клиничный.

«В области функционирует 102 хосписные койки, цель которых - предоставление паллиативной помощи неизлечимым больным, медико-психологическая реабилитация, социальная и духовная поддержка пациентов и членов их семей. Кровати хосписной помощи находятся в составе больниц городов Днепра, Каменского, Кривого Рога, Марганца и Широковского, Пятихатского районов.

На базе коммунального учреждения «Днепропетровская городская больница № 15» Днепропетровского областного совета не только функционирует первое в городе отделение паллиативной и хосписной помощи, но и организованное обучение врачей семейной медицины и среднего медицинского персонала по вопросам паллиативной помощи.

Согласно рекомендации Европейской Ассоциации паллиативной помощи, потребность в количестве хосписных и паллиативных койко-мест на 100 тыс. населения составляет 10 коек. В Днепре хосписных койко-мест всего 25, то есть потребность в количестве хосписных койко-мест удовлетворена лишь на 25%», - рассказал Юрий Клиничный.

