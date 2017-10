| Общество | 14:06 | 12.10.2017 В Днепре потребность в количестве хосписных койко-мест удовлетворена лишь на 25% 14 октября 2017 года весь мир будет отмечать Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Согласно определению ВОЗ, паллиативная медицинская помощь - это система медицинских, социальных, психологических мероприятий, призванных обеспечить максимально достижимое качество жизни неизлечимо больным. На Днепропетровщине функционируют 102 хосписные койки, что не удовлетворяет потребностей области. Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал главный специалист департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА по хосписной и паллиативной помощи Юрий Клиничный. «В области функционирует 102 хосписные койки, цель которых - предоставление паллиативной помощи неизлечимым больным, медико-психологическая реабилитация, социальная и духовная поддержка пациентов и членов их семей. Кровати хосписной помощи находятся в составе больниц городов Днепра, Каменского, Кривого Рога, Марганца и Широковского, Пятихатского районов. На базе коммунального учреждения «Днепропетровская городская больница № 15» Днепропетровского областного совета не только функционирует первое в городе отделение паллиативной и хосписной помощи, но и организованное обучение врачей семейной медицины и среднего медицинского персонала по вопросам паллиативной помощи. Согласно рекомендации Европейской Ассоциации паллиативной помощи, потребность в количестве хосписных и паллиативных койко-мест на 100 тыс. населения составляет 10 коек. В Днепре хосписных койко-мест всего 25, то есть потребность в количестве хосписных койко-мест удовлетворена лишь на 25%», - рассказал Юрий Клиничный.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: медицина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7