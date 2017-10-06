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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:19 | 12.10.2017
СБУ предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании

Служба безопасности Украины предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По информации спецслужбы, целями злоумышленников являются определенные крупные государственные и частные компании. Основная цель - нарушить штатное функционирование информационных систем, дестабилизировать ситуацию в стране.

Специалисты Службы безопасности Украины получили данные, что атака может быть осуществлена с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобным кибератаке, проведенной в июне 2017 года.

Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях;

- осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании;

- обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий.
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