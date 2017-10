| Общество | 14:19 | 12.10.2017 СБУ предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании Служба безопасности Украины предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу СБУ. По информации спецслужбы, целями злоумышленников являются определенные крупные государственные и частные компании. Основная цель - нарушить штатное функционирование информационных систем, дестабилизировать ситуацию в стране. Специалисты Службы безопасности Украины получили данные, что атака может быть осуществлена с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобным кибератаке, проведенной в июне 2017 года. Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем необходимо придерживаться следующих рекомендаций: - обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях; - осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании; - обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

