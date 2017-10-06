15 октября в Днепре состоится марш за права животных

Волонтер Дарина Сухонос сообщила, что 15 октября в 12.00 на площади между ЦУМом и «Пассажем» стартует марш за права животных. Данное мероприятие проводится одновременно по всей Украине.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Цель марша – объединить зоозащитников, волонтеров и всех людей, неравнодушных к судьбам животных. Несмотря на то, что в Украине был принят закон, предусматривающий уголовное наказание, ситуация в этой сфере пока не улучшилась. Часто полиция даже не хочет выезжать на вызовы, потому что, по их словам, «страдает не человек, а собака». Но в то же время с издевательства над животными начинается издевательство над людьми. Давайте вспомним историю «днепропетровских маньяков». Ведь они начинали с убийств кошек и собак, которые выставляли в интернете. Недавно также широко освещалась ситуация в Солненом, где подростки издеваются над животными. К сожалению, никаких мер в их отношении принято не было.

Поэтому мы хотим провести марш, на котором будем осуждать жестокое обращение с животными, использование диких животных для притравки дичи, пошива шуб и пр. Присоединяйтесь к нам! Это будет интересная познавательная акция», - сказала она.

Дарина Сухонос добавила, что участники марша пройдут от Европейской площади к цирку, а оттуда по набережной к Фестивальному причалу. Там состоится флешмоб.