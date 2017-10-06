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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:07 | 12.10.2017
В Днепре завершается подготовка к благотворительному концерту юных музыкантов, которые сыграют хиты классиков

15 октября в 15:00 в здании Днепровской консерватории им. М. Глинки состоится большой благотворительный концерт «Мы хотим, чтобы Мила слышала!», на котором выступят дети-музыканты. Все собранные средства пойдут на восстановление слуха годовалой днепрянки.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила учредитель БФ Kiddo Ольга Штамбург.

«Маленькой днепрянке Милочке Ребриковой всего один год. Она вообще не может слышать. Для того, чтобы этот ребенок обрел слух, нужно провести операцию по установке кохлеарного имплантата. После этой операции она сможет не только слышать, но и разговаривать. Я приглашаю всех на благотворительный концерт, насладиться прекрасной музыкой, увидеть, сколько у нас в городе небезразличных талантливых молодых музыкантов и, конечно, помочь восстановить слух маленькой Миле», - сказала она.

Место проведения мероприятия: г. Днепр, ул. Литейная. 10,  Академия музыки им. М. Глинки.

Заказать билеты можно по ссылке
 
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Теги: общество, Днепр

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