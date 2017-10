| Общество | 17:17 | 12.10.2017 В Днепре открыли памятный знак погибшим офицерам оперативного командования «Восток» На территории оперативного командования «Восток» в Днепре открыли памятный знак. Он посвящен офицерам, погибшим в зоне АТО. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. На открытии памятного знака - руководство области, военные, родственники погибших. «Управление оперативного командования «Восток» потеряло в зоне АТО 5 офицеров. Они были примером мужества и героизма. Хотим, чтобы память о них сохранялась не только нами, но и следующими поколениями», - отметил заместитель командующего войсками оперативного командования «Восток», полковник Сергей Дмуховский. Памятный знак освятили. Среди военных, имена которых высечены на памятном камне, и Яков Губа. Мужчина погиб при выходе из Иловайского котла. Ему было 29 лет. Дома его ждали жена и сын. «Ребята, чьи фотографии можно увидеть на знаке, были, есть и будут в наших сердцах. Они отдали жизнь ради спокойствия и мирного неба над нашими головами. Вечная память», - сказала жена погибшего бойца Светлана Губа.



Всего за время проведения АТО оперативное командование «Восток» потеряло 831 бойца.

