В Днепре открыли памятный знак погибшим офицерам оперативного командования «Восток»

На территории оперативного командования «Восток» в Днепре открыли памятный знак. Он посвящен офицерам, погибшим в зоне АТО.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

На открытии памятного знака - руководство области, военные, родственники погибших.

«Управление оперативного командования «Восток» потеряло в зоне АТО 5 офицеров. Они были примером мужества и героизма. Хотим, чтобы память о них сохранялась не только нами, но и следующими поколениями», - отметил заместитель командующего войсками оперативного командования «Восток», полковник Сергей Дмуховский.

Памятный знак освятили.

Среди военных, имена которых высечены на памятном камне, и Яков Губа. Мужчина погиб при выходе из Иловайского котла. Ему было 29 лет. Дома его ждали жена и сын.

«Ребята, чьи фотографии можно увидеть на знаке, были, есть и будут в наших сердцах. Они отдали жизнь ради спокойствия и мирного неба над нашими головами. Вечная память», - сказала жена погибшего бойца Светлана Губа.



Всего за время проведения АТО оперативное командование «Восток» потеряло 831 бойца.