ДТЭК Днепрооблэнерго теперь предоставляет информацию об услугах и тарифах и в Viber

Энергоснабжающая компания ДТЭК Днепрооблэнерго расширила перечень инструментов по информированию своих клиентов о получаемых услугах. Теперь, кроме смс-сообщений, информация о тарифах, льготах и последних платежах за электроэнергию доступна и в приложении Viber.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу компании.

В Днепропетровской области уже 346 000 абонентов пользуются удобной услугой смс-информирования от ДТЭК Днепрооблэнерго, внедренной энергокомпанией для своих клиентов в 2012 году. Ежедневно к сервису подключается 200 новых пользователей. Благодаря ему клиенты ДТЭК в любое удобное время получают информацию в виде смс на свой номер телефона о задолженности, другие актуальные новости, касающиеся электроэнергии. Для пользователей смс-сервиса также доступна услуга рассылки счетов. Так, уже 2-3 числа каждого месяца клиент получает счет в виде смс, что несравнимо удобнее и быстрее его бумажного варианта.

Теперь данная услуга будет доступна и в приложении Viber.

«Мы постоянно работаем над внедрением новых и усовершенствованием существующих сервисов, делая их максимально удобными и быстрыми для наших клиентов. Это позволяет создать комфортные условия обслуживания, сократить дистанцию между клиентом и компанией. Систему смс-информирования уже опробовали сотни тысяч наших клиентов. Теперь же идем дальше, и для пользователей гаджетов запускаем новый канал отправки сообщений смс+Viber. Это означает, что приоритетным каналом для сообщений стал Viber. Тем клиентам, у кого данное приложение не установлено, как и прежде, будут приходить смс-сообщения», - поясняет директор по продажам ДТЭК Днепрооблэнерго Юрий Федько.

Для подключения услуги достаточно обратиться в любое из окон справок компании или в Центр обслуживания клиентов (наличие письменного соглашения продиктовано законодательством Украины) и пользоваться удобным и комфортным сервисом.

Напомним, что для клиентов ДТЭК Днепрооблэнерго действует также Личный кабинет, размещенный на сайте компании www.doe.com.ua. Почти 500 000 жителей региона благодаря данному сервису могут самостоятельно с любого компьютера оплачивать и проверять свои расходы на электроэнергию, вносить ежемесячно показания счетчика и делать сверку, получать консультации энергопоставщика, не выходя из дому.

ДТЭК внедряет единые стандарты комфортного общения клиентов и энергокомпании для всех абонентов облэнерго, входящих в состав ДТЭК – Днепрооблэнерго, Донецкоблэнерго, Киевэнерго и компании, поставляющей электроэнергию крупным промышленным предприятиям, – ДТЭК Высоковольные сети.