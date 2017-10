| Общество | 17:50 | 12.10.2017 Война срывает маски, показывает, кто чего стоит, учит ценить дружбу, - АТОшник Иван Начовный Иван Начовный отправился на фронт из горного университета, где преподавал информационную безопасность. Официальный костюм сменил на камуфляжную форму, аудиторию - на танк, а студентов - на боевых собратьев. Там, на передовой, он отзывался не на свое имя, а на позывной «Гном». За безупречную службу в зоне АТО награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Ко Дню защитника Украины - о герое из Днепра в рубрике ДнепрОГА «Наши люди». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. Он решил, это какой-то розыгрыш, когда на пороге его дома появился человек в военной форме и протянул повестку: «Иван Ильич, завтра в восемь утра вам надо явиться в военкомат. С собой возьмите все необходимое», - сказал военный. И хотя календарь показывал 1 апреля 2014 года, было совсем не до шуток. На следующий день Иван Начовный вместе с сотней других мобилизованных отправился в одну из воинских частей в Черкасском. Здесь - тренировки на полигоне, а через месяц - выезд в зону АТО в роли командира танкового взвода. «Считал, едем в небольшую командировку. О «градах», пулях и смерти даже не помышлял», - признается боец. Точкой отсчета военных будней стало Доброполье, в Донецкой области, где базировался армейский лагерь. А уже 24 мая пришло понимание: приехали не в командировку, а на самую настоящую войну. «Один из наших танков, который патрулировал на блок-посту близ села Золотой Колодец, сломался. С водителем Мишанькой поехали чинить машину. Отремонтировали быстро, ребята в знак благодарности еще и накормили нас вкусным борщом. Как только добрались до своего лагеря, как по рации раздается: на блок-посту, где мы только что были, бой», - рассказывает танкист Начовный. Тогда он впервые почувствовал горечь потери побратимов. Говорит, на линии огня постоянно смотришь в лицо смерти, и вместе с тем, привыкаешь к обстрелам, к страху, к 200-м ... «Когда идут те, с кем ты делил хлеб и шел плечом к плечу в бой, остается только память. А еще червь, который точит тебя изнутри: ничего уже не вернуть и не исправить», - делится Иван. Он побывал в самых горячих точках Донбасса - в Песках и возле Донецкого аэропорта. Эти бои осели пеплом в уголках памяти Ивана на всю жизнь. Тогда экипаж танкистов во главе с «Гномом» должен был поддерживать пехотинцев, чтобы предупредить атаку противника. «Стояла полуденная жара, вокруг – мертвая тишина, рация молчит. Как вдруг засвистели «120-ки»: эти мины ни с чем не спутать. Они ложились сериями по 8-10 штук. Это был настоящий «морской бой» врага, наши - первые впечатления и опыт. Даже пришлось корректировать артобстрел, лежа на ржавом тракторе, - вспоминает Иван. - Такого выброса адреналина не испытывал ни разу». Признается, это были самые тяжелые сутки в стодневном противостоянии возле аэропорта. С того момента для него пропали даты, а дни недели просто стали номерами - первый, второй, третий .... Самое главное - дотянуть до вечера, пережить ночь и если повезет - покемарить. И все это - под бесконечный «будильник» в виде минометных обстрелов. Танки, которыми год командовал Начовный, получили прозвище «ласточки». Черно-белых птиц даже нарисовали на броне. Так увековечили память павшего механика-водителя Юрия Ситяева, в воображении которого боевые машины как раз и были «ласточками». А индивидуальный перевязочный пакет погибшего побратима Иван пронес через всю войну. Говорит, это был талисман, который помог выжить. Из собственного опыта Иван Начовный знает, война заставляет смотреть на жизнь по-философски: срывает маски, показывает, кто чего стоит, учит ценить дружбу. «Мы стали увереннее, закалились и главное - каждый понял, кем является на самом деле», - уверен танкист. К тому же война обострила у бойца чувство справедливости. Оно и привело его в Центр помощи АТОшникам при ДнепрОГА. Работая здесь, Иван оказывает поддержку тысячам демобилизованных. «Ребята должны на реальных примерах видеть: после войны можно не только вернуться к прежней жизни, но и изменить ее к лучшему. Можно реализоваться, использовать свой потенциал, воплотить собственные идеи», - уверен Иван Начовный. Рубрика ДнепрОГА «Наши люди» - об интересных, талантливых, трудолюбивых и целеустремленных жителях Днепропетровщины. Знаете человека, чья история захватывает и вдохновляет? Напишите о ней и пришлите рассказ вместе с фото на nashiludi8@gmail.com. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ АТО Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

