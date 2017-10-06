Молодежь Днепропетровщины приглашают принять участие в конкурсе «Я - европеец»

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В Украине начался пятый всеукраинский конкурс эссе «Я - европеец». Победители, которых определят весной 2018-го, поедут в Литву.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.
«Хотим сформировать у детей активную жизненную и гражданскую позицию. Конкурс будет полезным для развития у молодого поколения демократических ценностей и европейских стремлений», - рассказали в оргкомитете.
Участие в конкурсе могут принять школьники, которые учатся в 8-11 классах, воспитанники внешкольных учреждений, члены детских и молодежных общественных организаций.
Чтобы присоединиться к конкурсу, нужно написать эссе на тему «Я - европеец» и отправить его до 19 января 2018 года на электронный адрес yaevropeets@ukr.net. Итоги подведут в марте.
«По решению жюри, авторов лучших работ пригласят к участию в международной поездке в Литву», - добавили в оргкомитете.
Конкурс «Я - европеец» проводится Министерством культуры Украины совместно с Посольством Литвы. Более подробная информация - на странице Министерства культуры Украины.