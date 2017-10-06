И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун назвала больницу им. Мечникова «примером учреждения, где пациент всегда в центре внимания».

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«По дороге из Запорожья посетила коллектив больницы имени Мечникова в Днепре. Тот коллектив, который за последние 3,5 года спас тысячи украинских военных и гражданских. Коллектив, объединивший вокруг себя город, является примером заведения, где пациент всегда в центре внимания. Как показало общение, такие больницу с нетерпением ждут воплощения в жизнь принципа «деньги следуют за пациентом», чтобы перестать быть зависимым от дофинансирований, волонтеров и благотворительных фондов», - написала она.

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