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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:38 | 13.10.2017
В День защитника Украины возле ДнепрОГА выступит известная певица Alyosha - Валентин Резниченко

В День защитника Украины ДнепрОГА организует большой концерт. На сцену выйдут участники фестиваля «Песни, рожденные в АТО», группа «Ангажемент на вівторок» и известная украинская певица Alyosha. 

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Отмечать День защитника Украины начнем с самого утра. В 10.00 возле ДнепрОГА стартует марш, к которому присоединятся курсанты академии внутренних дел, полиция, АТОшники, семьи погибших. Участники отправятся в Музей АТО. Там военные получат награды, а лауреаты фестиваля «Песни, рожденные в АТО» исполнят собственные композиции. В конце дня возле ДнепрОГА состоится большой концерт», - рассказал Валентин Резниченко.

Концерт начнется в 18.00. Выступать будут участники фестиваля "Песни, рожденные в АТО" - Юрий Сусло и группа «Tril», Вячеслав Куприенко, Алексей Бык. Зажигательная группа «Ангажемент на вівторок» сыграет хитовый казацкий фолк-рок.

Хэдлайнер концерта - украинская певица Alyosha. Она исполнит новые песни и композиции, которые уже успели полюбить слушатели - "Калина", "Феромоны любви", "Бегу", "Точка на карте".

Гостей вечера ждет большая сцена, отличный звук, полевая кухня с казацким кулешом и чаем. Для детей подготовили разноцветные шарики, пряники и карамельки.

День защитника Украины - государственный праздник, введенный Указом Президента Украины Петра Порошенко в 2014 году. Его отмечают 14 октября.
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