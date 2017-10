| Общество | 10:00 | 13.10.2017 Во льдах Антарктиды обнаружили гигантскую дыру размером в 3 украинских области Канадские исследователи обнаружили во льдах Антарктиды гигантскую дыру, размером более чем 80 тысяч квадратных километров. По словам ученых, странно, что такая дыра образовалась далеко от побережья Антарктиды. Ее площадь составляет чуть более 80 тысяч квадратных километров, а это почти три больших области Украины – общая площадь Харьковщины, Донетчины и Луганщины составляет около 85 тысяч квадратных километров. "Гигантская таинственная дыра очень примечательна. Это – сотни километров от края льдов. Если бы не снимки со спутника, мы бы ее не заметили",– сказал профессор университета Торонто Кент Мур. Исследователи отметили, что поскольку дыра образовалась вдали от берегов, то это произошло вследствие неизвестных процессов. Некоторые ученые считают, что вероятной причиной появления дыры может быть глобальное потепление. По материалам Нескучные новости. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

