Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
13.10.2017
14:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Как не стать жертвой принятой пенсионной реформы и взять ситуацию под контроль?»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:19 | 13.10.2017
Медиатека, буккроссинг, релакс-зона: ученики Петриковской опорной школы уже больше месяца учатся в новых условиях (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Почти 700 детей уже больше месяца учатся в обновленной Петриковской опорной школе. После реконструкции учебное учреждение изменилось кардинально - от фасада до мебели. Среди образовательных ноу-хау - ресурсная комната для инклюзивных детей, медиатека и креативные полки буккроссинга. Ученики признаются, приобретать знания в таких условиях гораздо интереснее.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Дети Петриковского района уже больше месяца учатся в одной из лучших в Украине опорных школ. В этом году ее полностью реконструировали. От старого здания остались только стены и юридический адрес. В учебном учреждении яркий фасад, отремонтированные классы с интерактивными досками, буккроссинг, медиатека, ресурсная комната, новые столовая и спортзал. В таких комфортных условиях должны учиться дети любого населенного пункта, акцентирует Президент Украины Петр Порошенко», - отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Это двухэтажное здание было построено в 40-х годах прошлого века. Последний косметический ремонт коснулся ее стен в 1979-м. Теперь школу не узнать.

Только ступаешь на двор - ноги с радостью несут на урок.

Фасад - как калейдоскоп. Под разным углом разноцветные элементы собираются в узоры.

«Месяц назад дети пришли в совершенно новую школу. Она современная и снаружи, и изнутри. Во всех классах новая мебель, интерактивные доски, компьютеры, проекторы, - отметила директор школы Марина Сорока. - Обучение стало гораздо интереснее. Учащиеся усваивают мультимедийный материал лучше».

Интерактивные доски - во всех 19 классах.



В школе два современных буккроссинг уголка, которыми можно воспользоваться во внеурочное время. Полки содержат 1,5 тысячи книг - от исторических романов до современной публицистики.

«Здесь на мягких пуфиках можно почитать в непринужденной обстановке, - поделилась одиннадцатиклассница Лиза Дроговоза. - Недавно нам задали найти сведения о поэтах «расстрелянного возрождения». Помогла антология современного автора Юрия Винничука, которая есть в буккросинге».

Дети с особыми потребностями получают качественные знания в ресурсной комнате. Она создана по проекту Фонда Порошенко, который воплощает программу «Инклюзивное образование - уровень сознания нации». Участие в проекте принимают пять областей, но ресурсная комната в Петриковской школе - самая первая. Она - наглядный пример для других регионов.

«Нравится ремонт в классах. Хочется, чтобы к этой красоте ученики относились бережно», - пожелал восьмиклассник Иван Клисак.

11
А это медиатека - интерактивное пространство нового поколения для обучения и обмена мнениями. Здесь можно почитать, посидеть в Интернете ...

... отдохнуть, пообщаться со сверстниками. Более полусотни таких медиатек открыли в этом году на Днепропетровщине в рамках социальной программы супруги Президента Марины Порошенко.

«Когда 1 сентября пришла в школу, то была приятно удивлена. Впечатления уместились в возглас «Вау», - рассказала десятиклассница, переселенка из Луганской области Алина Мельник. - Школа яркая, современная, красивая. В ней хочется учиться. Даже домой не хочется идти».



Еще одна изюминка - необычные лестницы. Неправильные формы английских глаголов теперь запоминать легче.

Free Wi-Fi - на всей территории школы.

В этом году началась реконструкция школьного стадиона. Дети уже занимаются на новых тренажерах. На футбольном поле вместо травы будет искусственное профессиональное покрытие, а вокруг него - современные беговые дорожки.

«Тренажеры очень удобны. Хорошо, что их поставили. Можно заниматься сколько угодно, чтобы быть стройной», - рассказала шестиклассница Алена Караманчук.

Релакс-зона - прямо под окнами школы.

В этом году ДнепрОГА реконструирует в области 25 школ.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
11.10.2017 09:37 11 октября: какой сегодня праздник
10.10.2017 12:21 Медики рассказали, как сохранить психическое здоровье на рабочем месте (ВИДЕО)
09.10.2017 10:10 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
06.10.2017 17:10 Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели
06.10.2017 13:27 Днепрян приглашают на международный фестиваль документального кино о правах человека
Последние новости
13.10.2017
13:23		 Благодаря программе «Днепр – спортивная столица» наши спортсмены имеют все условия, чтобы показывать наивысшие результаты, - Директор СДЮШОР по плаванию СК «Метеор» Антон Кардаш
13.10.2017
13:21		 Украинцам пообещали еще одно «бабье лето»
13.10.2017
13:09		 В историческом музее презентовали выставку воинов-художников о буднях передовой (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика