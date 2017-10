| Общество | 12:19 | 13.10.2017 Медиатека, буккроссинг, релакс-зона: ученики Петриковской опорной школы уже больше месяца учатся в новых условиях (ФОТОРЕПОРТАЖ) Почти 700 детей уже больше месяца учатся в обновленной Петриковской опорной школе. После реконструкции учебное учреждение изменилось кардинально - от фасада до мебели. Среди образовательных ноу-хау - ресурсная комната для инклюзивных детей, медиатека и креативные полки буккроссинга. Ученики признаются, приобретать знания в таких условиях гораздо интереснее. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Дети Петриковского района уже больше месяца учатся в одной из лучших в Украине опорных школ. В этом году ее полностью реконструировали. От старого здания остались только стены и юридический адрес. В учебном учреждении яркий фасад, отремонтированные классы с интерактивными досками, буккроссинг, медиатека, ресурсная комната, новые столовая и спортзал. В таких комфортных условиях должны учиться дети любого населенного пункта, акцентирует Президент Украины Петр Порошенко», - отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.



Это двухэтажное здание было построено в 40-х годах прошлого века. Последний косметический ремонт коснулся ее стен в 1979-м. Теперь школу не узнать.



Только ступаешь на двор - ноги с радостью несут на урок.



Фасад - как калейдоскоп. Под разным углом разноцветные элементы собираются в узоры. «Месяц назад дети пришли в совершенно новую школу. Она современная и снаружи, и изнутри. Во всех классах новая мебель, интерактивные доски, компьютеры, проекторы, - отметила директор школы Марина Сорока. - Обучение стало гораздо интереснее. Учащиеся усваивают мультимедийный материал лучше». Интерактивные доски - во всех 19 классах.



В школе два современных буккроссинг уголка, которыми можно воспользоваться во внеурочное время. Полки содержат 1,5 тысячи книг - от исторических романов до современной публицистики.



«Здесь на мягких пуфиках можно почитать в непринужденной обстановке, - поделилась одиннадцатиклассница Лиза Дроговоза. - Недавно нам задали найти сведения о поэтах «расстрелянного возрождения». Помогла антология современного автора Юрия Винничука, которая есть в буккросинге».



Дети с особыми потребностями получают качественные знания в ресурсной комнате. Она создана по проекту Фонда Порошенко, который воплощает программу «Инклюзивное образование - уровень сознания нации». Участие в проекте принимают пять областей, но ресурсная комната в Петриковской школе - самая первая. Она - наглядный пример для других регионов.



«Нравится ремонт в классах. Хочется, чтобы к этой красоте ученики относились бережно», - пожелал восьмиклассник Иван Клисак.



11

А это медиатека - интерактивное пространство нового поколения для обучения и обмена мнениями. Здесь можно почитать, посидеть в Интернете ...



... отдохнуть, пообщаться со сверстниками. Более полусотни таких медиатек открыли в этом году на Днепропетровщине в рамках социальной программы супруги Президента Марины Порошенко.



«Когда 1 сентября пришла в школу, то была приятно удивлена. Впечатления уместились в возглас «Вау», - рассказала десятиклассница, переселенка из Луганской области Алина Мельник. - Школа яркая, современная, красивая. В ней хочется учиться. Даже домой не хочется идти».



Еще одна изюминка - необычные лестницы. Неправильные формы английских глаголов теперь запоминать легче. Free Wi-Fi - на всей территории школы. В этом году началась реконструкция школьного стадиона. Дети уже занимаются на новых тренажерах. На футбольном поле вместо травы будет искусственное профессиональное покрытие, а вокруг него - современные беговые дорожки.



«Тренажеры очень удобны. Хорошо, что их поставили. Можно заниматься сколько угодно, чтобы быть стройной», - рассказала шестиклассница Алена Караманчук.



Релакс-зона - прямо под окнами школы. В этом году ДнепрОГА реконструирует в области 25 школ.

