Глеб Пригунов подробно рассказал, что ждет украинцев после медреформы

Глава Днепропетровского областного совета по образованию – детский хирург. Поэтому ситуацию в здравоохранении знает, как говорится, изнутри. Свою точку зрения об актуальности проведение медицинской реформы, которую сегодня отстаивает ряд народных депутатов (во главе с членом профильного комитета ВРУ Сергеем Березенко), он высказал в интервью.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета.

- Существующая система изжила себя, это понимает каждый гражданин Украины. Не обязательно знать здравоохранение изнутри, что бы понимать это. Каждый, кто обращается за помощью в наши больницы, сталкивается с рядом проблем, их все знают. Отсутствие медикаментов, не всегда высокая квалификация медперсонала, оборудования, необходимость дополнительной оплаты и т.д. Все это никак не стыкуется с цивилизованной медициной.

Можно ли сказать, что ситуация в Днепропетровской области отличается от ситуации в других регионах? В чем именно это проявляется?

- Возможно, Днепропетровщина в более выигрышном положении. Во-первых, мы являемся главным донором государственного бюджета, то есть деньги в области есть. Во-вторых, мы находимся на передовой оказания медицинской помощи нашим бойцам – участникам АТО. Соответственно, финансирование осуществляется в более полном объеме, а в области сосредоточены лучшие кадры.

- Но сравнение некорректно. Система здравоохранения в Днепропетровской области также остро нуждается в реформировании, как и в любом другом регионе страны.

- Хотя пример той же больницы Мечникова, которую не зря называют «украинской больницей номер один», весьма показателен. Я сейчас не о врачах – они настоящие герои, доказавшие свою способность творить чудеса. Я о приоритетах, расставленных в ее финансировании, которое осуществляется из различных источников.

- Тут отошли от практики распределения денег «как надо» в соответствии с системой академика Семашко, а стали направлять средства на действительно необходимое – лекарства, оборудование, технологии. Мы говорим о нацеленности на результат. И такой подход сработал. Данную практику имеет смысл распространить на всю отрасль.

В чем заключаются базовые изменения, предлагаемые в медицинской реформе? Что от нее получат пациенты?

- Сегодня страна тратит бюджетные средства на инфраструктуру, коммунальные платежи, ремонты зданий, обслуживание территорий и пр. Но не на пациента. А медицинская реформа предполагает формулу «деньги идут за пациентом». Государство будет волновать только конкретный результат – сколько медицинских услуг конкретное учреждение оказало, то есть скольких пациентов оно вылечило.

- Это безусловный прогресс. Потому что дальше продолжать тратить средства на койко-места не имеет никакого смысла. Этот подход уже привел нас к тому, что являясь четвертыми в мире (!) по показателю количества койко-мест на душу населения (8,7 на 1 тыс. чел.), мы опережаем всю Европу по показателям смертности.

Сегодня в обществе существуют опасения, связанные с переходом на так называемую платную медицину. Насколько эти опасения обоснованы? Как и за что украинцы теперь будут платить в медицинских учреждениях?

- Медицина не может быть бесплатной. Она и сегодня таковой не является, потому что каждый из нас оплачивает ее своими налогами. Это немалые суммы – в 2017 году 3,4% ВВП Украины.

- Однако разговоры о том, что теперь все будет платно, не соответствуют действительности. Это банальная спекуляция на человеческом незнании, на нежелании украинцев открыть сайт Верховной Рады и прочесть текст законопроекта.

- Документом под №6327 предусмотрено, что первичная помощь, неотложная помощь, срочные операции, роды и лечение детей в возрасте до 16-ти лет будут оплачиваться государством на 100%. Причем на условиях более полного финансирования, нежели мы имеем сейчас.

- Согласно расчетам МОЗ, после принятия реформы финансирование медицины из государственного бюджета будет составлять около 110 долларов на одного пациента. Это стартовый показатель. В течение пяти лет данная цифра будет увеличена в два раза. Для сравнения - в Грузии аналогичные расходы составляют порядка 70 долларов на человека

Каким образом внедрение реформы скажется на отраслевом сообществе – врачах медицинском персонале и пр.? Каким образом медики уже сегодня реагируют на возможные изменения в функционировании системы здравоохранения?

-. Ежегодно в среднем до 6 тыс. украинских врачей выезжают из страны в поисках работы за рубежом.

- Медицинская реформа способна в корне изменить эту тенденцию, так как предполагает рост зарплат врачей. В частности, в первичном секторе (а именно он будет реформирован в первую очередь) семейный врач сможет получать до 23 тыс. грн. в месяц – при условии полной загрузки.

- Очень важно, что получать деньги врач будет не через многочисленные фильтры чиновников, а напрямую из Национальной службы здоровья.



Многих беспокоит тот факт, что медицинская реформа в виде конкретного законопроекта (№6327) не уделяет достаточного внимания вопросам здравоохранения в небольших населенных пунктах – другими словами, медицине на селе. Что по этому поводу думают областные власти?

- Дело в том, что реформа – как это и должно быть – не ограничивается одним законом. Это целый пакет законопроектов и других нормативно-правовых актов.

- В отношении сельской медицины уже сегодня в рамках реформы в парламент направлен президентский законопроект (№7117) «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности».

- Документ предполагает максимальное территориальное приближение медицинского обслуживания к населению, обеспечение достаточной оснащенности учреждений, рост зарплат медицинских работников с гарантиями предоставления жилья и служебного транспорта.

- Призываю всех своих коллег, вне зависимости от политических предпочтений, выступить с поддержкой медицинской реформы.